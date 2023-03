“Voglio passare la notte con lei“. GF Vip, Onestini vuota il sacco e spiazza tutti: le sue reali intenzioni (Di lunedì 13 marzo 2023) NEWS TV. Luca Onestini si apre ad una inaspettata confessione al Gf Vip 7. Ecco infatti che il vippone si lascia scappare qualcosa di davvero molto intimo nella casa del Grande Fratello. Il pensiero era indirizzato ad una concorrente del reality show. Tutto è successo nella serata di domenica 12 marzo. Andiamo a vedere cosa ha detto. Leggi anche: “GF Vip 7”, esplode il “caso foto”: scontro tra Oriana Marzoli e Nikita Leggi anche: “GF Vip 7”, Nicole Murgia: chiarimenti sul “van gate” e sul rapporto con Edoardo Donnamaria Luca Onestini al GF Vip e la confessione hot Ecco che Luca Onestini al GF Vip 7 si lascia scappare una confessione che forse doveva rimanere segreta. Questa dichiarazione coinvolgerebbe una concorrente del reality. Tutto è successo nella serata di domenica 12 marzo, ma è ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 marzo 2023) NEWS TV. Lucasi apre ad una inaspettata confessione al Gf Vip 7. Ecco infatti che il vippone si lascia scappare qualcosa di davvero molto intimo nella casa del Grande Fratello. Il pensiero era indirizzato ad una concorrente delty show. Tutto è successo nella serata di domenica 12 marzo. Andiamo a vedere cosa ha detto. Leggi anche: “GF Vip 7”, esplode il “caso foto”: scontro tra Oriana Marzoli e Nikita Leggi anche: “GF Vip 7”, Nicole Murgia: chiarimenti sul “van gate” e sul rapporto con Edoardo Donnamaria Lucaal GF Vip e la confessione hot Ecco che Lucaal GF Vip 7 si lascia scappare una confessione che forse doveva rimanere segreta. Questa dichiarazione coinvolgerebbe una concorrente delty. Tutto è successo nella serata di domenica 12 marzo, ma è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Sampdoria, Stankovic: “Braccio netto di Rabiot. Non voglio passare per stupido” - antonianicolett : @NinettaOrlando @FrancescoOcce Allora è un problema mio, che con il passare degli anni mi accorgo che voglio bene m… - Havlsey94 : RT @rave3clissi: voglio morire crepare uccidermi passare a miglior vita BASTA - Patty_OcchiBlu : RT @seinafalsa: Andrea: devi dire 'sei molto più forte di me in tutti i giochi' o 'Nikita voglio passare una notte con te' Luca: VOGLIO PA… - F4IRYJENSOOO : possiamo passare direttamente al 2 aprile, perché io il fan meeting di jisoo con i fan non lo voglio assolutamente… -