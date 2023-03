Vivaio: i risultati del weekend (11-12/3) (Di lunedì 13 marzo 2023) Il weekend del Settore Giovanile si è aperto sabato con la Primavera che al Centro Bortolotti di Zingonia ha superato l’Inter con una grande prestazione e i gol di Regonesi e Falleni. Oggi altre tre partite al Centro Bortolotti: al mattino l’Under 15 (nella foto l’esultanza di gruppo dopo il gol di Isoa) ha pareggiato 1-1 con l’Inter, mentre al pomeriggio l’Under 16 ha battuto l’Inter 2-1 con i gol di Inacio e Dragan e l’Under 18 è stata superata 2-1 dal Milan (gol nerazzurro di Fiogbe). Rinviata al 6 aprile invece la gara dell’Under 17 sul campo dell’Hellas Verona visti gli impegni della nazionale di categoria con cinque nerazzurri convocati.Per quanto riguarda l’Attività Femminile, nella quinta giornata della Fase Interregionale l’Under 15 sabato ha vinto 3-0 sul campo del Venezia con reti di Maroni (rigore), Scandella e Manzoni. Giornata di riposo invece per l’Under ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ildel Settore Giovanile si è aperto sabato con la Primavera che al Centro Bortolotti di Zingonia ha superato l’Inter con una grande prestazione e i gol di Regonesi e Falleni. Oggi altre tre partite al Centro Bortolotti: al mattino l’Under 15 (nella foto l’esultanza di gruppo dopo il gol di Isoa) ha pareggiato 1-1 con l’Inter, mentre al pomeriggio l’Under 16 ha battuto l’Inter 2-1 con i gol di Inacio e Dragan e l’Under 18 è stata superata 2-1 dal Milan (gol nerazzurro di Fiogbe). Rinviata al 6 aprile invece la gara dell’Under 17 sul campo dell’Hellas Verona visti gli impegni della nazionale di categoria con cinque nerazzurri convocati.Per quanto riguarda l’Attività Femminile, nella quinta giornata della Fase Interregionale l’Under 15 sabato ha vinto 3-0 sul campo del Venezia con reti di Maroni (rigore), Scandella e Manzoni. Giornata di riposo invece per l’Under ...

