Visite e analisi gratuite per chi è in difficoltà | idea di DMLab

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vechiance : stanotte ho sognato di essere malato di cancro e morire ma la cosa che mi turba di più è che c'erano tutte le perso… - CarmenLavani : RT @Ferula18: Non si trovano diversi medicinali. Non ci sono reagenti per determinate analisi. Non si trovano appuntamenti nel ssn per pare… - Marxtrixx : @EverDreamerMike @AmericanHorse11 @iuvinale_n @BelluNicola @Masssimilianoo @GiacomoConsalez @MauroGiubileo… - AnaTouensa : @barbarab1974 Sai, mi dispiace ke ti senta costretta a rivelare qst cose 'intime' x soddisfare la pochezza e la vig… - MaurizioBrando : RT @Ferula18: Non si trovano diversi medicinali. Non ci sono reagenti per determinate analisi. Non si trovano appuntamenti nel ssn per pare… -

edmediche gratuite per chi si trova in difficoltà economica. A lanciare l'iniziativa benefica è DMlab Infernetto, centro polispecialistico di Roma sud, noto a livello regionale come ...L'equipe coordinata dal veterinario Marco Muzzeddu ha sottoposto gli esemplari spagnoli ad accuratemediche e a scrupolosi controlli sanitari. In attesa che gli esiti delledel sangue ......che non possono accedere per motivi economici a servizi privati come questi in ambito di...cliniche e screening dei piu' diversi settori ...

Roma, analisi e visite mediche sempre più accessibili, anche nel ... politicamentecorretto.com

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...DMlab Infernetto: la scelta di salute e benessere di sempre più romani Presso DMlab Infernetto è possibile prenotare una visita specialistico in ogni ... per esami diagnostici specialistici, analisi ...