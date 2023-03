Vinicio Capossela | in arrivo il nuovo album “Tredici Canzoni Urgenti” e uno speciale live

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi intitolaed uscirà il 21 aprile ildinuovescritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi a seguire come diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo.che, come bene anticipa il titolo di questo lavoro, nascono dalla necessità di affrontare e confrontarsi con le problematiche più stringenti che affollano un mondo ormai supino, sprofondato sul divano. Un mondo in cui ogni cosa, compresa l’emozione, è stata domiciliarizzata e su cui si va abbattendo la peggiore delle catastrofi: la guerra, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ...