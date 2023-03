Vigile del fuoco interviene nell' incendio di casa sua | morti la moglie e i tre figli piccoli La sua reazione è straziante

(Di lunedì 13 marzo 2023) L'incubo peggiore per uno che fa il suo mestiere. Abituato a salvare le vite del prossimo, non è riuscito a fare lo stesso per i suoi cari, per la sua famiglia. A Walter Stewart ,deldi ...

L'incubo peggiore per uno che fa il suo mestiere. Abituato a salvare le viteprossimo, non è riuscito a fare lo stesso per i suoi cari, per la sua famiglia. A Walter Stewart ,fuoco di Chicago, è gelato il sangue nelle vene quando dallo scanner di servizio ha sentito l'indirizzo di casa sua. Si è precipitato con i colleghi sul posto, ma era troppo tardi. Non ha ...... non ci sta ad essere accusato e, in risposta al cittadino ci tiene a far chiarezza: 'Nessun...le multe Il comandante della polizia locale di Pinerolo punta il dito contro gli ausiliari...Ignite the Spirit, un ente di beneficenzacorpo dei vigilifuoco di Chicago, sta raccogliendo fondi per aiutare a sostenere la famigliafuoco. ' Avvolgiamo le nostre braccia e ...

L'incubo peggiore per uno che fa il suo mestiere. Abituato a salvare le vite del prossimo, non è riuscito a fare lo stesso per i suoi cari, per la sua famiglia. A Walter Stewart, ...