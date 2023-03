(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – In aula alla Camera il vice presidente Fabio Rampelli ha letto i nomi dei parlamentari chiamati a far partediRai. Per la Camera: Ouidad Bakkali (Pd), Ingrid Bisa (Lega), Maria Elena Boschi (Az-Iv), Angelo Bonelli (Avs), Stefano Candiani (Lega), Gianluca Caramanna (Fdi), Dario Carotenuto (M5S), Rita Dalla Chiesa (Fi), Francesco Filini (Fdi), Stefano Graziano (Pd), Sara Kelany (Fdi), Maurizio Lupi (Nm), Elena Maccanti (Lega), Augusta Montaruli (Fdi), Anna Laura Orrico (M5S), Andrea Orsini (Fi), Vinicio Giuseppe Guido Peluffo (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luca Sbar(Fdi), Dieter Steger (Misto) e Nicola Zingaretti (Pd). Per il Senato, Giorgio Maria Bergesio (Lega), Giovanni Berrino (Fdi), Dolores Bevilacqua (M5S), Michaela Biancofiore (Cdi-Nm), Giuseppe De Cristofaro ...

Vigilanza Rai, nominati i 42 componenti della commissione Adnkronos

