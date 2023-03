(Di lunedì 13 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulladi, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League TG IN NERAZZURRO ? In attesa di capire come si chiuderà la 26esima giornata di Serie A, con il Milan che cerca l’aggancio all’al secondo posto, in casa nerazzurra è giornata di. Domani sera alle 21 l’sfiderà il. Non sarà della gara Gosens, fermatosi per un problema muscolare. Tornano a disposizione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Un nuovo appello per la pace di Papa Francesco, alla vigilia dei dieci anni dalla sua elezione. Regalata al Pontefi… - calciomercatoit : ??Torello con... ENTRATACCIA ??Romelu #Lukaku, alla vigilia di #PortoInter, entra così su Nicolò #Barella - infoitsport : VIDEO – Vigilia di Porto-Inter: Inzaghi tra recuperi e nuovi inconvenienti | TG Inter-News 13 marzo 2023 - IvanFCIM : RT @internewsit: VIDEO - Vigilia di Porto-Inter: Inzaghi tra recuperi e nuovi inconvenienti | TG Inter-News 13 marzo 2023 - - internewsit : VIDEO - Vigilia di Porto-Inter: Inzaghi tra recuperi e nuovi inconvenienti | TG Inter-News 13 marzo 2023 - -

Alladi Natale, Taylor annuncia a Steffy e Finn di volersi stabilire per sempre a Los Angeles. Ecco ilMediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. ...A poche ore dalla partita di ritorno contro il Porto l'Inter in campo per l'allenamento agli ordini di Inzaghi. Il punto sulla formazione e ...di Porto - Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. I nerazzurri partono dalla vittoria dell'andata al 'Meazza'In casa Inter èdella sfida di Champions col Porto. I nerazzurri si giocano l'accesso ai quarti, Inzaghi una bella fetta del suo futuro in nerazzurro. Il tecnico dovrebbe recuperare Skriniar, perlomeno per la ...

VIDEO FCIN1908 / Vigilia di Porto-Inter, Skriniar presente alla rifinitura fcinter1908

Fiato sospeso in casa Inter durante la rifinitura di oggi alla vigilia della sfida in casa del Porto che vedrà i nerazzurri impegnati nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Durante il ...Nerazzurri già in clima Champions. Nell'allenamento alla vigilia della sfida decisiva contro il Porto giocatori concentrati e grintosi. A partire dal "torello": Lukaku e Barella vanno a contrasto per ...