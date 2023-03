Video l’Eredità 13 marzo 2023: Davide di Travagliato (Di lunedì 13 marzo 2023) l’Eredità di lunedì 13 marzo 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Davide di Travagliato (Brescia). Davide, al suo primo tentativo, non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!). Video ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 13 marzo 2023)di lunedì 13. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdi(Brescia)., al suo primo tentativo, non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 22.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Uccide il fratello e la cognata, in diretta a #Pomeriggio5 parla l'avvocato dell'83enne: 'Il movente non è l'eredità, c'er… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Duplice omicidio di Serranova per l'eredità, Cosimo Calò voleva ammazzare anche l'altro fratello - LaGazzettaWeb : Duplice omicidio di Serranova per l'eredità, Cosimo Calò voleva ammazzare anche l'altro fratello - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: - TgrRaiPuglia : -

Una piattaforma - Valle d'Aosta outdoor Gis ... un kit informativo composto da cinque video sui rischi in ... A questa si aggiungono l'applicazione Meteo 3R dedicata alle previsioni ... L'eredità del progetto toccherà da vicino anche la politica e ... 'Beyond borders', la rete che supera i confini nazionali per sostenere le vittime di tratta ... spesso non primogeniti e quindi senza accesso all'eredità con ...reclutati facilmente ma hanno rotto gli schemi pubblicando video ... I cosiddetti "movimenti secondari", sempre di più ostacolati, tra l'... Così ho preso le foto della sua ragazza e le ho inviate su Telegram Una carnagione scura, luminosa, fiera eredità di nonno calabro mi ... a volte gli account Instagram, altre volte foto e video che ...finivano per deludermi oppure ero io terrorizzarle con l'intensità di ... ... un kit informativo composto da cinquesui rischi in ... A questa si aggiungono'applicazione Meteo 3R dedicata alle previsioni ...del progetto toccherà da vicino anche la politica e ...... spesso non primogeniti e quindi senza accesso all'con ...reclutati facilmente ma hanno rotto gli schemi pubblicando... I cosiddetti "movimenti secondari", sempre di più ostacolati, tra'...Una carnagione scura, luminosa, fieradi nonno calabro mi ... a volte gli account Instagram, altre volte foto eche ...finivano per deludermi oppure ero io terrorizzarle con'intensità di ... "L'eredità" ghigliottina puntata di oggi 12 marzo 2023 (VIDEO) Imbucato Speciale