Video borseggiatrici Milano, consigliera Pd: "È violenza". Polemica sui social (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo le polemiche innescate dall'annuncio in una stazione della linea A della metropolitana di Roma che metteva in guardia i passeggeri dagli zingari, a finire nella bufera è oggi la consigliera comunale dem di Milano, Monica Romano, per un post in cui critica chi filma e diffonde sui social network Video sulle borseggiatrici che agiscono sui mezzi pubblici. "Quest'abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i Video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. Punto", si legge nel messaggio che si riferisce, in particolare, all'account Instagram 'Milano Bella Dio' che, frequentemente, diffonde Video delle ...

