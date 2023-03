Viareggio Cup 2023 | si parte il 20 marzo | Bonaventura leggerà il giuramento d’apertura

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tutto pronto per laCup, giunta alla 73^ edizione, che prenderà il via lunedì 20, un giorno prima della 4^Women’s Cup. Le due competizioni sono state presentate al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago e, per l’occasione, sono state fornite alcune importanti informazioni. La partita inaugurale del torneo si giocherà allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago, nel Comune di, sede anche delle finali. Il giocatore chiamato a leggere ilsarà invece Giacomo, centrocampista della Fiorentina che ha disputato due volte quest’evento con la maglia dell’Atalanta. Il 59° premio giornalistico “Bruno Roghi”, andrà a Luigi Garlando, firma della Gazzetta dello Sport, mentre il 39° “Torquato Bresciani” verrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ViareggioCup, si parte il 20 marzo: #Bonaventura leggerà il giuramento d’apertura - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Presentate la 73ª Viareggio Cup e la 4ª Viareggio Women’s Cup - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Presentate la 73ª Viareggio Cup e la 4ª Viareggio Women’s Cup - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - Presentate la 73ª Viareggio Cup e la 4ª Viareggio Women’s Cup - napolimagazine : EVENTO - Presentate la 73ª Viareggio Cup e la 4ª Viareggio Women’s Cup -

Siamo ai nastri di partenza. Manca una settimana esatta al via ufficiale della 73.ae la Sampdoria Primavera di Felice Tufano è pronta a prendere parte alla competizione internazionale il cui calendario è stato appena compilato. Di seguito gli orari e le partite che i ...... a conclusione del torneo internazionale denominato Aphrodite, in scena nel weekend ad Atene. ... Sofia Sicignano della Raffaello Motto diha sfiorato altri successi personali, chiudendo ...HOCKEY A1 - Un risultato convincente per il CGCnel clou della sua stagione, alla ricerca dei punti per la salvezza o, nel caso, di ...posticipi delle due squadre impegnate stare in WSE

Viareggio Cup, tutto pronto: ufficializzati i calendari, assegnati i sei ... Mondoprimavera

Il più importante torneo di calcio giovanile in Italia è pronto ad alzare il suo sipario. Avverrà lunedì (20 marzo) con il via alla Viareggio Cup. La cerimonia si terrà al Ferracci di Torre del Lago p ...Chicchiarelli apre le marcature che alla fine saranno quattro. La Torrelaghese vince. Ottimo pari del Corsanico.