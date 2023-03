Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023)DEL 13 MARZO ORE 12.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA MENTRE ALTEZZA APRILIA CODE PER LAVORI IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLAIL TRAFFICO E’ REGOLARE SOLO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE E SULLA CISILINA ALTEZZA BORGHESIANA PER I CANTIERI SULLA SR521 DI MORRO LAVORI A CURA DI ASTRALSPA AL KM 8+500 PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO E LAVORI A CURA DI ASTRALSPA ANCHE KM 11+100 DELLA SR627 #DELLAVANDRA NEL COMUNE DI VICALVI (FR) DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...