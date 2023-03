Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023)DEL 13 MARZO ORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 ALTEZZA RACCORDO PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ENTRATA ASI RALLENTA ANCHE SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBO, e SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE PER I CANTIERI SULLA SR521 DI MORRO LAVORI A CURA DI ASTRALSPA AL KM 8+500 PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO E LAVORI A CURA DI ASTRALSPA ANCHE KM 11+100 DELLA SR627 #DELLAVANDRA NEL COMUNE ...