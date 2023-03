Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 marzo 2023)DEL 13 MARZO ORE 07.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA NARO DIREZIONESUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E NOMENTANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN ENTRATA ASI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE E SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. ALTRI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, SEMPRE VERSO LA CAPITALE. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO A...