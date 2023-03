“Via della Spiga Milano” premiata in Senato tra le Eccellenze italiane (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo stile etico, sostenibile e riconoscibile del brand è il motivo del riconoscimento assegnato alla Maison dell’Alta Moda Sposa che unisce sempre di più il mondo dell’arte, della cultura e della moda Bari, 13 marzo 2023. Un prestigioso riconoscimento per “lo stile etico, sostenibile e riconoscibile del brand che continua ad affermarsi nel fashion”. Lo ha ottenuto l’imprenditore Francesco De Gennaro, CEO di “Via della Spiga Milano”, premiato tra le Eccellenze italiane nel mondo, lo scorso 2 marzo a Roma, nella sala stampa del Senato “Caduti di Nassirya” in Piazza Madama. L’evento, su iniziativa del Senatore Antonio De Poli, è stato promosso e ideato da Puglia Top Quality e Sapori Mediterranei, l’associazione che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo stile etico, sostenibile e riconoscibile del brand è il motivo del riconoscimento assegnato alla Maison dell’Alta Moda Sposa che unisce sempre di più il mondo dell’arte,cultura emoda Bari, 13 marzo 2023. Un prestigioso riconoscimento per “lo stile etico, sostenibile e riconoscibile del brand che continua ad affermarsi nel fashion”. Lo ha ottenuto l’imprenditore Francesco De Gennaro, CEO di “Via”, premiato tra lenel mondo, lo scorso 2 marzo a Roma, nella sala stampa del“Caduti di Nassirya” in Piazza Madama. L’evento, su iniziativa delre Antonio De Poli, è stato promosso e ideato da Puglia Top Quality e Sapori Mediterranei, l’associazione che si ...

