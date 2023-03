Vi spieghiamo perché la Bossi-Fini va cambiata | penalizza chi cerca lavoro e ostacola chi si è integrato

(Di lunedì 13 marzo 2023) La legge sull'immigrazione economica risale al 2002, è stata sconfessata anche da uno dei suoi due padri, le opposizioni vogliono cancellarla e non è più un tabù neanche per FdI. Mason (Asgi): "Il lavoratore straniero non può essere assunto a distanza: deve ottenere un periodo di prova. E chi ha trovato un impiego deve potersi regolarizzare"

