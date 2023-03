Vi racconto la rifondazione culturale di papa Francesco

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) Già la sera del 13 marzo 2013, subito dopo l’elezione, affacciandosi al balcone chinando la testa davanti alla folla radunata in piazza San Pietro per chiederne la benedizione,aveva prefigurato ed esplicitato le coordinate del suo pontificato. Non fu quello un estemporaneo saluto ma un programma sulla base delle fonti conciliari. In quelle prime parole infatti vi è presente il riferimento diretto a due documenti centrali del Vaticano II: la Costituzione dogmatica Lumen gentium sulla natura della Chiesa e la Costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Queste le parole: “Fratelli e sorelle, buonasera! E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. ...