Verso Napoli-Eintracht: Spalletti deve scegliere tra Gollini e Meret (Di lunedì 13 marzo 2023) Alex Meret e Pierluigi Gollini sono entrambi disponibili a giocare la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Meret è pronto a tornare dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla sfida con l'Atalanta. Il portiere ex Udinese si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione, quindi oggi si allenerà di nuovo con i compagni se non sentirà più dolore. Contro l'Atalanta al posto di Meret ha giocato Gollini, disputando un'ottima partita. Poche parate quelle dell'ex giocatore della Fiorentina ma che sono state decisive per blindare il risultato. Gollini ha dimostrato sicuramente un'ottima concentrazione e prontezza, visto che è stato chiamato a giocare all'improvviso dato che ...

