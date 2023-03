Verissimo, Piero Chiambretti rivela: “Ho sentito la voce di mia mamma, l’ho sentita forte e chiaro. Non sono pazzo” (Di lunedì 13 marzo 2023) Piero Chiambretti sta per tornare in onda su Canale 5 con il suo nuovo programma “La tv dei 100 e uno” e sabato è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo proprio per presentare la trasmissione. E’ stato così che durante la chiacchierata con la conduttrice ha rivelato un retroscena inedito, legato proprio allo show. “Ho fatto tanti programmi e mia mamma è sempre stata la mia prima telespettatrice. Da tre anni ho una telespettatrice in meno. sono sicuro che questo programma le sarebbe piaciuto”, ha esordito Chiambretti ricordando l’amata mamma Felicita, scomparsa a causa del Covid. Quindi la rivelazione: “Quando ho disegnato la scenografia, l’avevo pensata in un certo modo. Volevo e avevo insistito per cambiarla nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)sta per tornare in onda su Canale 5 con il suo nuovo programma “La tv dei 100 e uno” e sabato è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto diproprio per presentare la trasmissione. E’ stato così che durante la chiacchierata con la conduttrice hato un retroscena inedito, legato proprio allo show. “Ho fatto tanti programmi e miaè sempre stata la mia prima telespettatrice. Da tre anni ho una telespettatrice in meno.sicuro che questo programma le sarebbe piaciuto”, ha esorditoricordando l’amataFelicita, scomparsa a causa del Covid. Quindi lazione: “Quando ho disegnato la scenografia, l’avevo pensata in un certo modo. Volevo e avevo insistito per cambiarla nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta il mitico Piero Chiambretti ??… - ratpackthebest : RT @MedInfinityIT: Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta il mitico Piero Chiambretti ??… - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Oggi a #Verissimo, alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, vi aspetta il mitico Piero Chiambretti ??… - Supermiski20 : Questi bambini di oggi a #verissimo promettono davvero bene,allegri e vivaci. bellissimi????povero piero però!!!!!… - TeleConsiglio : Grande attesa come sempre ma ora ci siamo. Riparte il weekend di #Verissimo, Silvia Toffanin ha il consueto giro di… -