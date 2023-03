"Verissimo", per il talk show di Silvia Toffanin un weekend di ascolti al top (Di lunedì 13 marzo 2023) Fotogallery - 'Verissimo', ecco gli ospiti dei due nuovi appuntamenti di sabato e domenica PROSSIMAMENTE SU ITALIA 1 Fotogallery - Ecco i primi alunni della seconda edizione di 'Back To School' IL ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 marzo 2023) Fotogallery - '', ecco gli ospiti dei due nuovi appuntamenti di sabato e domenica PROSSIMAMENTE SU ITALIA 1 Fotogallery - Ecco i primi alunni della seconda edizione di 'Back To School' IL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisapuglia2 : RT @dicoleparolacce: Io volevo Edoardo a verissimo ma indovinate Silvia è moglie del tizio #paninocolpollo indi per cui che storia ragazzi… - MarcoComelli1 : @dv_htdcanbf @GiovanniSergi8 Verissimo. Ma la nazione era tutto tra 800 e 900. Anche per i socialisti, vedi le vota… - di_riccardina : RT @dicoleparolacce: Io volevo Edoardo a verissimo ma indovinate Silvia è moglie del tizio #paninocolpollo indi per cui che storia ragazzi… - martina20047130 : Edoardo è stato squalificato; nn può forse presenziare in studio; ha perso il lavoro a Mediaset con molta probabili… - LittleLadyTerry : poi per carità ovvio uno dice 'dai social non vedi tutta la vita di qualcuno', verissimo, io pure i cazzi miei non… -