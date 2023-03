Verissimo | Paola Caruso in lacrime per il figlio Michele | “Non muove più il piede | il danno è permanente Un dolore immenso | gli hanno iniettato un medicinale tossico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tra gli ospiti di, durante la puntata andata in onda ieri 12 marzo, anche. La showgirl di Catanzaro ha raccontato a Silvia Toffanin come sta il, colpito tre mesi fa da una grave paresi del nervo sciatico. Appena entrata, la padrona di casa è andata ad abbracciarla, vedendola visibilmente scossa: “Accomodatie ne parliamo. Bentornata. Subito tu mi hai detto che non vanno bene le cose”. “Il 21 di novembre 2022 è una data che non mi scorderò mai, perché ha cambiato la mia vita e quella di mio. Questa settimana abbiamo fatto una visita cruciale, per capire come stava procedendo la guarigione – ha spiegato l’ex Bonas di Avanti un altro! -. In questo periodo abbiamo fatto terapia e sacrifici, lui adesso ...