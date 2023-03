Vergogna contro Berardi: un tifoso augura l’aborto alla moglie | FOTO (Di lunedì 13 marzo 2023) La 26esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tante emozioni e spettacolo, in particolar modo è stata bellissima la sfida dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo. Colpo grosso della squadra di Dionisi, la gara si è conclusa con uno scoppiettante 2-4. Partenza sprint dei neroverdi che si portano in doppio vantaggio con la doppietta di Lauriente, i giallorossi rientrano in partita con Zalewski. alla fine del primo tempo la follia di Kumbulla, l’espulsione per un fallo di reazione e il rigore trasformato da Berardi. Nella ripresa la squadra di Mourinho rientra in partita con Dybala, infine la marcatura di Pinamonti. FOTO di Fabio Frustaci / AnsaLa Vergogna contro Berardi Un bruttissimo episodio contro Berardi si è verificato al termine di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) La 26esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tante emozioni e spettacolo, in particolar modo è stata bellissima la sfida dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo. Colpo grosso della squadra di Dionisi, la gara si è conclusa con uno scoppiettante 2-4. Partenza sprint dei neroverdi che si portano in doppio vantaggio con la doppietta di Lauriente, i giallorossi rientrano in partita con Zalewski.fine del primo tempo la follia di Kumbulla, l’espulsione per un fallo di reazione e il rigore trasformato da. Nella ripresa la squadra di Mourinho rientra in partita con Dybala, infine la marcatura di Pinamonti.di Fabio Frustaci / AnsaLaUn bruttissimo episodiosi è verificato al termine di ...

