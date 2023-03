Ventunesima giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 13 marzo 2023) Olimpia Milano e Virtus Bologna confermano la loro leadership dopo la. I meneghini passano a Brindisi(98-79) e mantengono il primo posto insieme ai felsinei che sbanca Venezia(83-68). Nelle altre sfide, Treviso batte Trento(85-76), mentre Brescia passeggia su Trieste(95-59), cosi come Tortona contro Verona(73-69). Sorrisi anche per Reggio Emilia, che vince la sfida salvezza contro Napoli(80-62) e Sassari che s’impone su Scafati(90-80).: I RISULTATI VARESE-PESARO 110-99 BRINDISI-OLIMPIA MILANO 79-98 UNIVERSO TREVISO-TRENTO 85-76 BRESCIA-TRIESTE 95-59 DERTHONA-VERONA ...

Il video con gli highlights di Venezia - Virtus Bologna 68 - 83 , sfida valida comedella Serie A1 2022/2023 di basket . Dominio delle Vu Nere, avanti dall'inizio alla fine della sfida e sul +22 in due occasioni (42 - 64 e 59 - 81). Con questi due punti la Virtus ...Gli highlights di Scafati - Sassari , match valevole per ladel campionato di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la formazione ospite ha sconfitta la squadra padrona di casa mediante il punteggio di 80 - 90. In virtù di questo risultato ...Napoli . La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet della Unahotels Reggio Emilia . Il fanalino di coda della Serie A batte gli azzurri con il risultato di 80 - 62 nelladi campionato e si rilancia in chiave salvezza portandosi a - 2 dal trio composto da Napoli, dalla Givova Scafati e dalla Tezenis Verona , che occupano il penultimo posto. ...

Lotta nonostante la grave perdita di Pinkins (infortunio ad una caviglia) ma inanella la settima sconfitta nelle ultime otto partite la Givova Scafati, superata 80-90 anche nel ...PALLACANESTRO VIGARANO 53 – AZIMUT WEALTH MANAGEMENT AMATORI SAVONA 61 12-19 (12-19), 27-36 (15-17), 34-43 (7-7), 53-61 (19-18) Secondo successo ...