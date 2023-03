Ventola: «Lautaro è come Vieri e su Lukaku…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Tuttosport dei nerazzurri e dei due attaccante Lautaro e Lukaku Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Tuttosport dei nerazzurri e dei due attaccante Lautaro e Lukaku. Le sue dichiarazioni: «Lautaro è un attaccante fantastico, può diventare ancor più decisivo. Ogni anno fa uno step in più e può superare i 25 gol. Lui come Vieri per i compagni si butterebbe nel fuoco. Lukaku? Se me lo regalano va bene, ma la società deve fare le sue valutazioni. Conviene andare a prendere un nuovo Lautaro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Nicola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Tuttosport dei nerazzurri e dei due attaccantee Lukaku Nicola, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Tuttosport dei nerazzurri e dei due attaccantee Lukaku. Le sue dichiarazioni: «è un attaccante fantastico, può diventare ancor più decisivo. Ogni anno fa uno step in più e può superare i 25 gol. Luiper i compagni si butterebbe nel fuoco. Lukaku? Se me lo regalano va bene, ma la società deve fare le sue valutazioni. Conviene andare a prendere un nuovo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

