Venaria Reale, capogruppo Lega aggredito a calci e pugni per strada: prognosi di 45 giorni (Di lunedì 13 marzo 2023) È stato aggredito da un uomo che lo ha preso a calci, spintoni e pugni in mezzo alla strada, causandogli la frattura dell'orbita sinistra e del setto nasale. È successo a Marco Palmieri, 48 anni, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Venaria Reale, alle pote di Torino. Il politico è stato medicato all'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo e dimesso con una prognosi di 45 giorni. Il pestaggio è avvenuto nella serata di venerdì 10 marzo in via d'Annunzio, a due passi dal centro storico della città: sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Dai primi riscontri sembra che l'aggressione, scaturita dopo un diverbio, non abbia alcun Legame con l'attività politica di Palmieri, ma sia ...

