Valzer diplomatico tra Roma e Bruxelles. Ecco tutti i nomi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Vincenzo Celeste, direttore generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale del ministero per gli Affari esteri, è statonato dal governo Meloni come nuovo rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea. Prenderà il posto dell’ambasciatore Pietro Benassi, che andrà in pensione. La scorsa settimana Andrea Orizio ha assunto le sue funzioni di rappresentante dell’Italia al Comitato politico e di sicurezza prendendo il posto di Marco Peronaci, diventato rappresentante permanente presso la Nato prendendo il posto di Francesco Maria Talò, rientrato daper andare a Palazzo Chigi in qualità di consiglieredel presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alla Farnesina Nicola Verola prenderà il posto di Celeste come direttore generale per l’Europa e la politica ...