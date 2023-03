Valtellina | due minori attraversano i binari | travolti e uccisi dal treno in arrivo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tragedia ieri pomeriggio nella piccola stazione di Berbenno (Sondrio), in. Duedi 15 e di 17 anni sono statida unin transito: i ragazzini non hanno usato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Due giovani travolti e uccisi da un treno in Valtellina. Stavano attraversando i binari senza usare il sottopasso [… - LaStampa : Due ragazzi di 15 e 17 anni travolti e uccisi da un treno in Valtellina. Altra tragedia ferroviaria a Lodi: muore u… - SkyTG24 : Tragedia in Valtellina, morti due ragazzi investiti da un treno - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Ragazzi investiti dal treno in Valtellina, si indaga sulla dinamica - TgrRaiLombardia : Ragazzi investiti dal treno in Valtellina, si indaga sulla dinamica -

Tragedia ieri pomeriggio nella piccola stazione di Berbenno (Sondrio), inminori di 15 e di 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito: i ragazzini non hanno usato il sottopassaggio pedonale per attraversare i binari né hanno visto il ...ragazzi di 15 anni sono morti indopo essere stati investiti da un treno in transito. E' accaduto nel pomeriggio nella piccola stazione di San Pietro Berbenno : igiovanissimi, uno ...... alle porte di Sondrio, in, dovegiovani sono morti dopo essere stati investiti da un treno. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento. Secondo le prime notizie i...

Due giovani travolti e uccisi dal treno in Valtellina, non hanno utilizzato il sottopasso pedonale RaiNews

Tragedia ieri pomeriggio nella piccola stazione di Berbenno (Sondrio), in Valtellina. Due minori di 15 e di 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito: i ragazzini non hanno ...Nei giorni dal 6 al 10 marzo 2023 si sono svolti a Folgaria, in provincia di Trento, i Campionati Nazionali Studenteschi ...