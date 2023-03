Valtellina, due adolescenti travolti dal treno in corsa: l’ipotesi della sfida per attraversare i binari all’ultimo momento (Di lunedì 13 marzo 2023) Morti sui binari nella stazione di Berbenno, in Valtellina. travolti da un treno a cento all’ora diretto a Milano che non ha potuto evitare l’impatto. Ma dietro la morte dei due minori Meriton Ajeti, nato in Kosovo e Manuel Gabriel Tejada Reyes, nato a Gallarate e di origini argentine, ci sarebbe un motivo ben preciso: secondo quanto scrive Il Giorno, dietro al gesto dei due adolescenti di 15 e 17 anni “ci sarebbe stata una challenge, ossia una pericolosissima sfida in voga tra molti giovanissimi: attraversare i binari all’ultimo momento, prima dell’arrivo del treno”. Una sfida che è finita con la morte dei due ragazzi mentre un terzo giovane, anche lui travolto dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Morti suinella stazione di Berbenno, inda una cento all’ora diretto a Milano che non ha potuto evitare l’impatto. Ma dietro la morte dei due minori Meriton Ajeti, nato in Kosovo e Manuel Gabriel Tejada Reyes, nato a Gallarate e di origini argentine, ci sarebbe un motivo ben preciso: secondo quanto scrive Il Giorno, dietro al gesto dei duedi 15 e 17 anni “ci sarebbe stata una challenge, ossia una pericolosissimain voga tra molti giovanissimi:, prima dell’arrivo del”. Unache è finita con la morte dei due ragazzi mentre un terzo giovane, anche lui travolto dal ...

