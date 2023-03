Valditara: “Non solo i figli dei ricchi possono prendere ripetizioni, con il docente tutor lavoriamo per migliorare la personalizzazione dell’educazione” (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato in diverse strutture scolastiche a Novara. Valditara ha ricordato che il Ministero ha destinato oltre 5 miliardi di euro a livello nazionale per l’edilizia scolastica, con un aumento di quasi un miliardo di euro rispetto allo stanziamento iniziale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, si è recato in diverse strutture scolastiche a Novara.ha ricordato che il Ministero ha destinato oltre 5 miliardi di euro a livello nazionale per l’edilizia scolastica, con un aumento di quasi un miliardo di euro rispetto allo stanziamento iniziale. L'articolo .

