“Va cacciata ora”. Tina Cipollari, il pubblico di UeD non perdona dopo i fatti in studio (Di lunedì 13 marzo 2023) Scoppia il caso Tina Cipollari a Uomini e Donne, succede proprio mentre al trono over tiene banco l’ennesimo caso legato a Gemma Galgani alle prese, stavolta, con il cavaliere Silvio. Un cavaliere assolutamente sui generis che non ha lesinato commenti fuori luogo nei confronti della dama che pure, secondo il pubblico, non è esente da colpe. Per capire cosa pensa la pancia del telespettatori basta fermarsi a leggere uno dei commenti piovuti dopo l’ultima puntata su Gemma Galgani e Silvio. Scrive un’utente: “Gemma la conosciamo bene ormai. Io penso che Silvio non le sia piaciuto dal primo sguardo. Poi, trascinata dal suo desiderio forsennato di avere un uomo accanto, si è lasciata trasportare dalla presenza forte del signore. Ma non le piace. P.S. ci ricordiamo cosa ha risposto ad Alessandro che le descriveva la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Scoppia il casoa Uomini e Donne, succede proprio mentre al trono over tiene banco l’ennesimo caso legato a Gemma Galgani alle prese, stavolta, con il cavaliere Silvio. Un cavaliere assolutamente sui generis che non ha lesinato commenti fuori luogo nei confronti della dama che pure, secondo il, non è esente da colpe. Per capire cosa pensa la pancia del telespettatori basta fermarsi a leggere uno dei commenti piovutil’ultima puntata su Gemma Galgani e Silvio. Scrive un’utente: “Gemma la conosciamo bene ormai. Io penso che Silvio non le sia piaciuto dal primo sguardo. Poi, trascinata dal suo desiderio forsennato di avere un uomo accanto, si è lasciata trasportare dalla presenza forte del signore. Ma non le piace. P.S. ci ricordiamo cosa ha risposto ad Alessandro che le descriveva la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoGraxie : @ottogattotto Mi sfugge la differenza tra quando hanno cacciato Letta per Renzi e la cacciata di ora. Povero PD. - Pierre8244309 : @DonCiccio00 I soliti dicono 'Binotto non aveva colpe...', 'Se fosse rimasto l'auto sarebbe andata meglio...', 'ora… - Steve0071034 : @tg2rai Ma la nostra presidentessa non era già stata in Libia ? ?? Il Presidente Meloni in Libia 28 Gennaio 2023… - heybutanone : Normale e accettabile, cioè zero commenti questa poveretta è stata cacciata a calci in culo senza nemmeno una parol… - Laura55102694 : @DorianGray_777 Peccato che lhanno cacciata da casa, ora perché è lì sono tutti amorevoli?????? -

Bufera Lineker, altri vip lasciano. La Bbc si scusa Ma il dg: "Resto" Dopo la cacciata dell'ex calciatore dalla Bbc, reo di aver criticato il governo per le politiche ..."una responsabilità supplementare" nell'uso dei social per i presentatori di "alto profilo" ma ora ... La primavera dei buoni propositi del nuovo Pd unito di Elly Schlein ... quella di chiudere la guerra in qualche modo qui e ora. Come dirà più tardi il nuovo iscritto ... ovvero combattere fino alla cacciata dei soldati di Putin. È ovvio che con queste indicazioni il "... Gf Vip gate, retroscena: 'Allarmi psicologa ignorati e insabbiamenti' Dagospia, ora, rivela un retroscena che, se dovesse essere confermato, getterebbe ulteriori ombre ... Una persona come Edoardo Donnamaria, che è stata cacciata pochi giorni fa per comportamenti non ... Dopo ladell'ex calciatore dalla Bbc, reo di aver criticato il governo per le politiche ..."una responsabilità supplementare" nell'uso dei social per i presentatori di "alto profilo" ma...... quella di chiudere la guerra in qualche modo qui e. Come dirà più tardi il nuovo iscritto ... ovvero combattere fino alladei soldati di Putin. È ovvio che con queste indicazioni il "...Dagospia,, rivela un retroscena che, se dovesse essere confermato, getterebbe ulteriori ombre ... Una persona come Edoardo Donnamaria, che è statapochi giorni fa per comportamenti non ... Perché vengono cacciati gli elefanti Le cause sono soprattutto sociali inNaturale.com