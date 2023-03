Usare i dati per conoscere il mercato del lavoro e muoversi d’anticipo (Di lunedì 13 marzo 2023) Studiare gli annunci di lavoro per capire dove va il mercato e giocare d’anticipo, in modo da indirizzare i candidati a individuare l’occupazione giusta e aiutare le aziende a trovare i lavoratori più adatti. Magari formandoli e riqualificandoli in base alle occasioni di lavoro presenti. Tutto attraverso la raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati. È quello che si fa nel dipartimento di Data Science & Research di The Adecco Group, dove si analizzano dati e numeri per trovare il match migliore tra domanda e offerta. Attraverso l’analisi semantica degli annunci, è possibile estrapolare quali sono le competenze associate a ciascun profilo e quali quelle più richieste. «Tra le competenze hard più ricercate, ci sono proprietà di linguaggio, servizio clienti, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 marzo 2023) Studiare gli annunci diper capire dove va ile giocare, in modo da indirizzare i candia individuare l’occupazione giusta e aiutare le aziende a trovare i lavoratori più adatti. Magari formandoli e riqualificandoli in base alle occasioni dipresenti. Tutto attraverso la raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei. È quello che si fa nel dipartimento di Data Science & Research di The Adecco Group, dove si analizzanoe numeri per trovare il match migliore tra domanda e offerta. Attraverso l’analisi semantica degli annunci, è possibile estrapolare quali sono le competenze associate a ciascun profilo e quali quelle più richieste. «Tra le competenze hard più ricercate, ci sono proprietà di linguaggio, servizio clienti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloOrsi7 : @gabrielbar74 Strano perché fino a pochi giorni fa andava benissimo. La posizione è la solita. Riuscivo pure a usar… - Tiziano_b : RT @vitalbaa: Consiglio a chi fa opposizione al governo: usare la razionalità, non il buonismo. P.S. Capisco che la razionalità - cioè la… - Run_Man_ : @sonoclaudio Secondo te è possibile che nei dati che scarico del mio account non c'è un tweet che son certo esserci… - Moixus1970 : RT @vitalbaa: Consiglio a chi fa opposizione al governo: usare la razionalità, non il buonismo. P.S. Capisco che la razionalità - cioè la… - chiaberger : RT @vitalbaa: Consiglio a chi fa opposizione al governo: usare la razionalità, non il buonismo. P.S. Capisco che la razionalità - cioè la… -

Passa a Ho Mobile, puoi ottenere 200 GB a soli 9,99! ... passare a Ho Mobile significa navigare in internet tramite la rete 4G con velocità fino a 30 Mbps , avere la possibilità di usare la connessione dati in hotspot e svariati servizi inclusi, tra cui ... Quali sono gli occhiali migliori per ognuno I consigli di Clinica Baviera MILANO - Secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, ... - Se gli occhi sono azzurri è meglio usare occhiali verdi o neri. - Se gli occhi ... Dichiarazione dei redditi, le novità della "Cu 2023": bonus carburante e fringe benefit potenziato ... da usare qualora il benefit sia costituito dal bonus sopra citato. In seguito all'introduzione dell'assegno unico universale per i figli, dal 1° marzo 2022, nel prospetto "Dati relativi al coniuge e ... ... passare a Ho Mobile significa navigare in internet tramite la rete 4G con velocità fino a 30 Mbps , avere la possibilità dila connessionein hotspot e svariati servizi inclusi, tra cui ...MILANO - Secondo iforniti da www.clinicabaviera.it, una delle più importanti aziende oftalmologiche in Europa, ... - Se gli occhi sono azzurri è meglioocchiali verdi o neri. - Se gli occhi ...... daqualora il benefit sia costituito dal bonus sopra citato. In seguito all'introduzione dell'assegno unico universale per i figli, dal 1° marzo 2022, nel prospetto "relativi al coniuge e ... Usare i dati per conoscere il mercato del lavoro e muoversi d’anticipo Linkiesta.it