Usa | si ribaltano due barche | 8 morti a San Diego

(Di lunedì 13 marzo 2023) Almeno otto persone sono morte dopo che duesi sono capovolte al largo della costa della California. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statunitensi, precisando che le due imbarcazioni si sono ribaltate al largo di Black's Beach, a San. Secondo le prime informazioni, otto persone sono arrivate a riva, mentre di altre 8 si sarebbero perse le tracce. James Spitler, un comandante della Guardia Costiera di San, ha detto che una piccola barca che trasportava più passeggeri «si è ribaltata nella risacca», mentre l'altra è riuscita a raggiungere la riva. Ha descritto l'incidente come una tragedia e ha detto: «Non si tratta necessariamente di persone che cercano di trovare una vita migliore. Potrebbe essere invece gente fatta arrivare in California da un'organizzazione criminale transnazionale per contrabbandare ...

Almeno otto persone sono morte dopo che due barche si sono capovolte al largo della costa della California. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statunitensi, precisando che le due imbarcazioni si ...

Il capo dei bagnini di San Diego, James Gartland, l'ha definita una delle peggiori tragedie di contrabbando marittimo dello Stato.