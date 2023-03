(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Almeno otto persone sono morte dopo che duesi sono capovolte al largo della costa della California. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statunitensi, precisando che le due imbarcazioni si sono ribaltate al largo di Black’s Beach, a San. Secondo le prime informazioni, otto persone sono arrivate a riva, mentre di altre 8 si sarebbero perse le tracce. Il capo dei bagnini di San, James Gartland, l’ha definita una delle peggiori tragedie di contrabbando marittimo dello Stato, mentre funzionari locali hanno affermato di non conoscere la nazionalità delle vittime, ma erano tutti adulti. I soccorritori hanno trovato dueribaltate con corpi sparsi su un’area di circa 350 metri. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, ma Gartland ha descritto l’area come “pericolosa” a causa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Usa, si ribaltano due barche: 8 morti a San Diego - vivereitalia : Usa, si ribaltano due barche: 8 morti a San Diego - Adnkronos : Usa, si ribaltano due barche: 8 morti a San Diego . #Adnkronos - ledicoladelsud : Usa, si ribaltano due barche: 8 morti a San Diego - fisco24_info : Usa, si ribaltano due barche: 8 morti a San Diego: (Adnkronos) - Le imbarcazioni forse utilizzate per il traffico d… -

Almeno otto persone sono morte dopo che due barche si sono capovolte al largo della costa della California. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statunitensi, precisando che le due imbarcazioni si ...Gli sceneggiatoripiù volte, in modo geniale, le nostre aspettative , a partire dal ... sua arma d'elezione (che in alcune scene, coreografate come un balletto sincronizzato, sono doppie)...ZONA E PROTAGONISTE DIVERSE, RAGUSA RIENTRA Lardoanche la zona per cercare di spezzare il ... Anigwe segna due canestri di capitale importante, le sicilianela partita con un 6 - 0 ...

Usa, si ribaltano due barche: 8 morti a San Diego Adnkronos

(Adnkronos) - Almeno otto persone sono morte dopo che due barche si sono capovolte al largo della costa della California. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statunitensi, precisando che le due i ...Washington, 13 mar. (Adnkronos) – Almeno otto persone sono morte dopo che due barche si sono capovolte al largo della costa della California. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statunitensi, pre ...