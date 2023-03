Usa: Fdic ha offerto a dipendenti Svb 45 giorni di lavoro e 1,5 volte il loro stipendio (Di lunedì 13 marzo 2023) Washington, 13 mar. (Adnkronos) - La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) degli Stati Uniti ha offerto ai dipendenti della fallita Silicon Valley Bank (Svb) 45 giorni di lavoro e 1,5 volte il loro stipendio. Parlando con la Cnn, un funzionario della Fdic non ha commentato i dettagli, ma ha affermato che è una pratica standard e uno dei primi passi che l'agenzia governativa indipendente intraprende dopo essere stata nominata curatore fallimentare. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Washington, 13 mar. (Adnkronos) - La Federal Deposit Insurance Corporation () degli Stati Uniti haaidella fallita Silicon Valley Bank (Svb) 45die 1,5il. Parlando con la Cnn, un funzionario dellanon ha commentato i dettagli, ma ha affermato che è una pratica standard e uno dei primi passi che l'agenzia governativa indipendente intraprende dopo essere stata nominata curatore fallimentare.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Rimbalzo in vista per i mercati europei dopo gli interventi di Fed, Tesoro e Fdic per sostenere le banche Usa - infoiteconomia : Il più rapido fallimento di una banca negli USA: in due giorni la Silicon Valley Bank è stata chiusa ed è intervenu… - lauranaka : 8/Non solo SVB-Silicon Valley. Fed, Tesoro Usa, FDIC annunciano la chiusura della banca newyorchese #SignatureBank… - PN703 : #PE_segnala “USA, chiusa una seconda banca. È Signature Bank – Comunicato congiunto del Tesoro degli Stati Uniti,… - Virus1979C : Una seconda banca, Signature Bank, è stata chiusa dalle autorità. Lo affermano il Tesoro Usa, il Fdic e la Fed in u… -