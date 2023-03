Usa | bimba di tre anni trova una pistola e uccide la sorellina di quattro

(Di lunedì 13 marzo 2023) Le stragi negli Stati Uniti dal 2019 a oggi e la vendita delle armi PER LA PRIMA VOLTA La super bomba usata dai russi in Ucraina L'infografica Un anno di guerra in Ucraina tutte le date Un anno di ...

Tragedia in Texas. Una bambina di tre anni ha sparato accidentalmente e ucciso la sorella di quattro, con una pistola semiautomatica carica trovata nella propria abitazione. Le due bambine, secondo la ...

Stati Uniti, bimba di 3 anni trova una pistola e uccide la sorella di 4 la Repubblica

Nuova tragedia in Texas legata proliferazione delle armi da fuoco in Usa: una bambina di tre anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 an ...