Usa: a San Diego 8 morti per ribaltamento di barche (Di lunedì 13 marzo 2023) Washington, 13 mar. (Adnkronos) - Almeno otto persone sono morte dopo che due barche si sono capovolte al largo della costa della California. Lo hanno riferito i servizi di emergenza statunitensi, precisando che le due imbarcazioni si sono ribaltate al largo di Black's Beach, a San Diego. Secondo le prime informazioni, otto persone sono arrivate a riva, mentre di altre 8 si sarebbero perse le tracce. Il capo dei bagnini di San Diego, James Gartland, l'ha definita una delle peggiori tragedie di contrabbando marittimo dello stato, mentre funzionari locali hanno affermato di non conoscere la nazionalità delle vittime, ma erano tutti adulti. I soccorritori hanno trovato due barche ribaltate con corpi sparsi su un'area di circa 350 metri. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente, ma Gartland ha descritto l'area come ...

