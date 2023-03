Uomini sopravvissuti al cancro, le strade per la paternità (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – È noto che i soggetti maschi sopravvissuti al cancro hanno maggiori probabilità di avere problemi di infertilità rispetto agli altri. Questo è principalmente dovuto dell’utilizzo di varie procedure chirurgiche, chemio e radioterapiche che possono avere un impatto negativo sulla qualità seminale, possono compromettere l’eiaculazione o la funzione ipotalamica, ipofisaria e/o testicolare. Negli ultimi decenni, i progressi nel campo dell’oncologia hanno portato a un tasso di sopravvivenza medio a 10 anni che raggiunge quasi l’80% nei pazienti con insorgenza di cancro nell’infanzia, adolescenza e nei giovani adulti. L’aumento quindi della popolazione di giovani maschi sopravvissuti al cancro porta conseguentemente ad un incremento dei soggetti che mostrano una ridotta fertilità. Per questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – È noto che i soggetti maschialhanno maggiori probabilità di avere problemi di infertilità rispetto agli altri. Questo è principalmente dovuto dell’utilizzo di varie procedure chirurgiche, chemio e radioterapiche che possono avere un impatto negativo sulla qualità seminale, possono compromettere l’eiaculazione o la funzione ipotalamica, ipofisaria e/o testicolare. Negli ultimi decenni, i progressi nel campo dell’oncologia hanno portato a un tasso di sopravvivenza medio a 10 anni che raggiunge quasi l’80% nei pazienti con insorgenza dinell’infanzia, adolescenza e nei giovani adulti. L’aumento quindi della popolazione di giovani maschialporta conseguentemente ad un incremento dei soggetti che mostrano una ridotta fertilità. Per questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Uomini sopravvissuti al cancro, le strade per la paternità - donnadimezzo : @KateFont73 @too_xedo @sonospento manco fossero gli unici uomini sopravvissuti di una catastrofe nucleare (nel qual… - CatePorta : @bart1995olo @Antonio_Tajani @ItalyMFA L'Ucraina è finita. E tra poco non gli resteranno uomini... Se non grazie ai… - Calliopeeee_ : @superfuff33 @VVALESALE La maggior parte degli uomini nella prima e nella seconda guerra mondiale sono sopravvissut… - paolograzzano : @la_kuzzo di queste vittime e sopravvissuti è possibile sapere quanti (minorenni o maggiorenni uomini o donne) sono… -