Uomini e Donne, Tina Cipollari e quella frecciatina sui social a Gemma Galgani che non è passata inosservata... (Di lunedì 13 marzo 2023) A quanto pare, la rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua anche sui social e l'opinionista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di lanciare una pesante frecciaTina alla dama torinese. Ecco cosa ha detto. Leggi su comingsoon (Di lunedì 13 marzo 2023) A quanto pare, la rivalità tracontinua anche suie l'opinionista dinon ha potuto fare a meno di lanciare una pesante frecciaalla dama torinese. Ecco cosa ha detto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Orgoglioso di far parte di una comunità di donne e uomini che sanno sognare, sanno confrontarsi e sanno lavorare in… - SaveChildrenIT : Molti i fiori lasciati sulla spiaggia di #Cutro al termine della manifestazione nazionale contro le stragi in mare.… - Eurosport_IT : Più degli uomini, più delle donne. Shiffrin adesso è di un altro Pianeta. È la più forte di tutti. Nello slalom d… - LuigiLaurii : @LucioMM1 il sesso coincide con quello biologico, da lì in poi si ragiona per autodeterminazione. Inoltre sì, sono… - Michelaarancino : @Mic_Nocera 1- non esistono 2- esiste 3- fortuna che almeno ammetti qualcosa 4- la negazione della realtà al suo a… -