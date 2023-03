Uomini e Donne spoiler 13 marzo: Riccardo ci riprova con Roberta, Desdemona nel caos (Di lunedì 13 marzo 2023) La puntata di lunedì 13 marzo di Uomini e Donne continuerà a trattare le vicende del trono over, ma non solo. In tale occasione vedremo che siederà al centro dello studio Roberta Di Padua per relazionarsi con un nuovo cavaliere. Successivamente, poi, prenderà la parola anche Riccardo Guarnieri, il quale farà una confessione inaspettata. Desdemona, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 13 marzo 2023) La puntata di lunedì 13dicontinuerà a trattare le vicende del trono over, ma non solo. In tale occasione vedremo che siederà al centro dello studioDi Padua per relazionarsi con un nuovo cavaliere. Successivamente, poi, prenderà la parola ancheGuarnieri, il quale farà una confessione inaspettata., L'articolo proviene da KontroKultura.

