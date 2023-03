Uomini e Donne, Silvio Venturato confessa: "Gemma Galgani mi ricorda la mia ex moglie" (Di lunedì 13 marzo 2023) Silvio Venturato fa una confessione che lascia tutti i fan di Uomini e Donne senza parole: Gemma le ricorda la moglie Il corteggiatore di Novara non è di certo passato inosservato. Silvio Venturato diventa in men che non si dica, uno degli Uomini del parterre più chiacchierato di sempre. La ragione sta nel fatto che ha scelto di chiamare la produzione per corteggiare Gemma Galgani. La dama torinese lo trova interessante e decide di farlo restare, ma mai si sarebbe aspettata che il suo corteggiamento fosse così spinto: baci, abbracci ed anche qualche richiesta decisamente piccante che sembra non essere di gradimento della dama. Gemma confessa ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 13 marzo 2023)fa una confessione che lascia tutti i fan disenza parole:lelaIl corteggiatore di Novara non è di certo passato inosservato.diventa in men che non si dica, uno deglidel parterre più chiacchierato di sempre. La ragione sta nel fatto che ha scelto di chiamare la produzione per corteggiare. La dama torinese lo trova interessante e decide di farlo restare, ma mai si sarebbe aspettata che il suo corteggiamento fosse così spinto: baci, abbracci ed anche qualche richiesta decisamente piccante che sembra non essere di gradimento della dama....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Orgoglioso di far parte di una comunità di donne e uomini che sanno sognare, sanno confrontarsi e sanno lavorare in… - SaveChildrenIT : Molti i fiori lasciati sulla spiaggia di #Cutro al termine della manifestazione nazionale contro le stragi in mare.… - Eurosport_IT : Più degli uomini, più delle donne. Shiffrin adesso è di un altro Pianeta. È la più forte di tutti. Nello slalom d… - DrDisagio : @AlessaV81 @WinterfuryZX @m0n151 @ilpost Guarda stai parlando con orde di fake che vede la disforia di genere come… - sissiari : RT @raffinatissimo_: il pubblico di amici é abituato a vedere sempre gli uomini per primi e adesso che ci sono quattro donne nelle posizion… -