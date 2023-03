“Uomini e Donne”, Roberta di Padua contro Riccardo: scoppia la polemica in studio (Di lunedì 13 marzo 2023) News Tv. Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi 13 marzo 2023. Protagonista del dating show di Canale 5 sarà Roberta Di Padua che dovrà affrontare nuovamente il suo ex Riccardo Guarnieri. La dama da tempo sta frequentando altri cavalieri: sarà lei a rivelare come stanno andando le nuove conoscenze. Nel frattempo però dovrà affrontare durante la puntata di oggi, delle dinamiche decisamente spiazzanti, alle quali lei però risponderà decisa. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maria De Filippi, la conduttrice è pronta a lasciare la Tv? L’indiscrezione Leggi anche: Uomini e Donne, focose rivelazioni: ecco quando va in onda la scelta di Federico “Uomini e Donne”, le anticipazioni di oggi 13 marzo ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 marzo 2023) News Tv., le anticipazioni della puntata di oggi 13 marzo 2023. Protagonista del dating show di Canale 5 saràDiche dovrà affrontare nuovamente il suo exGuarnieri. La dama da tempo sta frequentando altri cavalieri: sarà lei a rivelare come stanno andando le nuove conoscenze. Nel frattempo però dovrà affrontare durante la puntata di oggi, delle dinamiche decisamente spiazzanti, alle quali lei però risponderà decisa. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maria De Filippi, la conduttrice è pronta a lasciare la Tv? L’indiscrezione Leggi anche:, focose rivelazioni: ecco quando va in onda la scelta di Federico “”, le anticipazioni di oggi 13 marzo ...

