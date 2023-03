Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri si dichiara alla sua ex | Maria De Filippi stenta a crederci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 13 marzo 2023)sisua ex:De! RVM parla chiaro!Deha ricominciato, dopo la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, la messa in onda di. Riprende la puntata che si è interrotta la settimana scorsa e in centro studio,, chiama Roberta Di Padua. Dopo la scorsa puntata, Roberta accetta di conoscere una cavaliere nuovo del parterre che, non le piace fisicamente, ma ha voluto per una volta andare oltre l'estetica. La donna conferma che la conoscenza non può andare avanti in quanto ha trovato il cavaliere particolarmente disinteressato. Inaspettatamente,, le chiede ...