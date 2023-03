Uomini e Donne, nuova segnalazione su Alessio Corvino: con chi è stato avvistato (Di lunedì 13 marzo 2023) A Uomini e Donne non c’è pace per Lavinia Mauro, la tronista che da tempo ormai sta conoscendo solo due corteggiatori: Alessio Campoli e Alessio Corvino. E proprio il primo, che sembra essere il suo preferito, le dà non pochi grattacapi. Non da ultimo, diverse segnalazioni che hanno fatto arrabbiare la tronista, la quale gli ha chiesto di divertirsi e uscire meno nei weekend. Corvino non solo non l’ha ascoltata, ma sabato 11 marzo è stato avvistato in compagnia in una nota discoteca romana. Uomini e Donne, si avvicina la scelta di Lavinia Mauro: le liti con Alessio Corvino La scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne si avvicina sempre più. Dopo che il ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Anon c’è pace per Lavinia Mauro, la tronista che da tempo ormai sta conoscendo solo due corteggiatori:Campoli e. E proprio il primo, che sembra essere il suo preferito, le dà non pochi grattacapi. Non da ultimo, diverse segnalazioni che hanno fatto arrabbiare la tronista, la quale gli ha chiesto di divertirsi e uscire meno nei weekend.non solo non l’ha ascoltata, ma sabato 11 marzo èavviin compagnia in una nota discoteca romana., si avvicina la scelta di Lavinia Mauro: le liti conLa scelta di Lavinia Mauro asi avvicina sempre più. Dopo che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Orgoglioso di far parte di una comunità di donne e uomini che sanno sognare, sanno confrontarsi e sanno lavorare in… - MinisteroDifesa : 'Nell'anniversario del suo Pontificato, auguri al Santo Padre #PapaFrancesco da donne e uomini della #Difesa. Dieci… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - viperelia_ : Nuovo nemico sbloccato: Milena che nominerà Giaele perché secondo lei non si impegna abbastanza nelle pulizie ma n… - rolandoroccando : RT @LaVeritaWeb: Le femministe spesso rappresentano la Vergine in modo blasfemo. Ma è grazie a Lei se le donne non sono più considerate bot… -