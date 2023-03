Uomini e donne, Maria De Filippi vuole Alice Barisciani sul trono? (Di lunedì 13 marzo 2023) Alice, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha fatto una scoperta che aspettava da tempo, come ha dichiarato lei stessa. La Barisciani ha scoperto che la scelta del tronista non è stata rivolta a lei, ma a un’altra corteggiatrice di nome Carola. Lorenzo Pugnaloni, attraverso il suo profilo Instagram ha fornito alcune anticipazioni sulla registrazione di ieri, rivelando alcuni dettagli interessanti. Federico ha organizzato una sorpresa per annunciare la sua scelta a Carola, utilizzando dei peluche e delle scritte. La scelta di Federico Nicotera ha deluso Alice Barisciani? I sospetti di lei Nel dettaglio, in una di queste scritte si leggeva “La mia scelta sei tu” e dopo aver annunciato la sua scelta, i due protagonisti del trono classico si sono dati un appassionato ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023), l’ex corteggiatrice di, ha fatto una scoperta che aspettava da tempo, come ha dichiarato lei stessa. Laha scoperto che la scelta del tronista non è stata rivolta a lei, ma a un’altra corteggiatrice di nome Carola. Lorenzo Pugnaloni, attraverso il suo profilo Instagram ha fornito alcune anticipazioni sulla registrazione di ieri, rivelando alcuni dettagli interessanti. Federico ha organizzato una sorpresa per annunciare la sua scelta a Carola, utilizzando dei peluche e delle scritte. La scelta di Federico Nicotera ha deluso? I sospetti di lei Nel dettaglio, in una di queste scritte si leggeva “La mia scelta sei tu” e dopo aver annunciato la sua scelta, i due protagonisti delclassico si sono dati un appassionato ...

