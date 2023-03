Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 13 03 23

(Di lunedì 13 marzo 2023) Chi ce lo doveva dire che, arrivati al TREDICI MARZO, ci sarebbe toccato sentire Lavinia Mauro dire “vorrei ricordarvi che siamo AD UN PASSO, quindi giocatevele bene le vostre carte!“, per poi correre a precisare che “Ho detto che ho scelto? Non mi sembra. Sono scesi i petali? No!“. Dovessi immaginare gli inferi, sarebbero esattamente così. Infestati da una totalescassaminc*ia che ci tiene a ricordarci quanto sia una totalescassaminc*ia. Ma ancora un po’ e qua arriva Filippo Bisciglia sul tronco di Temptation Island, ma “ad un passo” de che, esattamente? Ma SCHIODATI, santodddio, che pure i parti durano meno (e sicuramente non sono così dolorosi). Un bel “Vai a cag*re, Lavinia!” (ma non “in senso buono” come ha detto Alessio Campoli, ecco…) oggi è davvero la sola reaction fattibile. Che qua l’unica cosa che la tronista ha COMPLETAMENTE ESSICCATO sono le mie ovaie, altro che rose ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Orgoglioso di far parte di una comunità di donne e uomini che sanno sognare, sanno confrontarsi e sanno lavorare in… - MinisteroDifesa : 'Nell'anniversario del suo Pontificato, auguri al Santo Padre #PapaFrancesco da donne e uomini della #Difesa. Dieci… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - ilmetropolitan : RT @MinisteroDifesa: 'Nell'anniversario del suo Pontificato, auguri al Santo Padre #PapaFrancesco da donne e uomini della #Difesa. Dieci an… - fuoridelia : @Giovann45796763 hanno ragione questa sarà una puntata penosa . vi ricordo che uomini e donne é un'altro programma #GFvip -

Sono arrivati da tutto il centro - sud Italia:, bambini italiani e stranieri, rappresentanti istituzionali, sindacalisti e semplici cittadini. In migliaia hanno sfilato per le strade di ...... altri sogni spezzati per sempre, altre madri e altri padri che non avranno più notizie dei loro figli, altri bambini,morti in circostanze disperate. Abbiamo un dovere, abbiamo la ...... continuando - si legge ancora - a non considerare leal pari degli. Riteniamo ci sia ancora molta strada da fare nella condivisione dei diritti fondamentali prima di poter condividere ...

Lunedì 13 marzo - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Alessandro Murgia aveva da poco avuto il suo secondo figlio quando avrebbe tradito la sua storica fidanzata con l’ex volto di Uomini e Donne Vittoria Deganello, rimasta incinta a pochi mesi dall’inizi ...Venne formato durante l’Amministrazione del sindaco Giuseppe Giuliano nel 1973. “Un traguardo che onora e riempie di orgoglio tutta la comunità”, sottolinea ...