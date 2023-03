Uomini e Donne, Lavinia Mauro fa il caos in studio: Alessio furioso, cosa è successo davanti a tutti (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo le anticipazioni, nella puntata del 13 marzo di Uomini e Donne l’attenzione sarà puntata principalmente sul trono classico capeggiato al momento dai tronisti Federico, Luca, Nicole e Lavinia. In particolar modo sarà quest’ultima a essere al centro del programma di Maria De Filippi perché vicina ormai alla scelta. La giovane tronista è ormai da mesi indecisa tra i suoi due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli (già noto al pubblico per aver corteggiato in passato Angela Nasti). La ragazza nelle scorse puntate si era avvicinato molto ad Alessio Corvino, con il quale si era creata un’intesa molto forte. Proprio questo atteggiamento della tronista aveva fatto infuriare Alessio Campoli che quindi aveva abbandonato lo studio sostenendo che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo le anticipazioni, nella puntata del 13 marzo dil’attenzione sarà puntata principalmente sul trono classico capeggiato al momento dai tronisti Federico, Luca, Nicole e. In particolar modo sarà quest’ultima a essere al centro del programma di Maria De Filippi perché vicina ormai alla scelta. La giovane tronista è ormai da mesi indecisa tra i suoi due corteggiatoriCorvino eCampoli (già noto al pubblico per aver corteggiato in passato Angela Nasti). La ragazza nelle scorse puntate si era avvicinato molto adCorvino, con il quale si era creata un’intesa molto forte. Proprio questo atteggiamento della tronista aveva fatto infuriareCampoli che quindi aveva abbandonato losostenendo che ...

