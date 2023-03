Uomini e donne, Ida Platano sorprende con un gesto per Armando Incarnato (Di lunedì 13 marzo 2023) A Uomini e donne si parla della sfilata di Armando Incarnato nel salotto rosa di Canale5, dove ha mostrato il suo modo di agire in amore attraverso un monologo toccante. Nonostante abbia ricevuto un basso punteggio dalla giudice Aurora Tropea, molti spettatori sono rimasti colpiti dalle sue parole, tra cui la sua amica Ida Platano, che ha condiviso il discorso su Instagram. Si parla anche della relazione tra Ida e Alessandro Vicinanza, che sembra procedere bene, e della possibilità che la coppia si trasferisca a Roma per convivere. Infine, si fa riferimento alla situazione di Riccardo Guarnieri, che cerca di riconquistare Roberta, ma viene ignorato da Ida. Uomini e donne, l’ex protagonista è stata rapita da Armando Incarnato La sfilata ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Asi parla della sfilata dinel salotto rosa di Canale5, dove ha mostrato il suo modo di agire in amore attraverso un monologo toccante. Nonostante abbia ricevuto un basso punteggio dalla giudice Aurora Tropea, molti spettatori sono rimasti colpiti dalle sue parole, tra cui la sua amica Ida, che ha condiviso il discorso su Instagram. Si parla anche della relazione tra Ida e Alessandro Vicinanza, che sembra procedere bene, e della possibilità che la coppia si trasferisca a Roma per convivere. Infine, si fa riferimento alla situazione di Riccardo Guarnieri, che cerca di riconquistare Roberta, ma viene ignorato da Ida., l’ex protagonista è stata rapita daLa sfilata ...

