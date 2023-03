Uomini e Donne anticipazioni, forse già oggi in onda la scelta di Federico (Di lunedì 13 marzo 2023) Uomini e Donne anticipazioni. oggi inizia una nuova settimana in compagnia del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 a partire dalle 14.45. I fan aspettano con trepidazione la puntata della scelta di Federico Nicotera che è stata registrata martedì 7 marzo. Uomini e Donne anticipazioni La scelta di Federico verrà trasmessa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023)inizia una nuova settimana in compagnia del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 a partire dalle 14.45. I fan aspettano con trepidazione la puntata delladiNicotera che è stata registrata martedì 7 marzo.Ladiverrà trasmessa ... TAG24.

