Uno alla guida e l'altro con il coltello, due 16enni denunciati (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Uno guidava, l'altro, invece, teneva in tasca un coltello a serramanico: hanno entrambi 16 anni i due giovanissimi denunciati dai carabinieri di Giugliano in Campania a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, quest'ultimo comune di recente teatro di un omicidio. Al primo viene contestata (ancora una volta in quanto è recidivo) la guida senza patente di una Lancia Y presa a noleggio, mentre al secondo il porto d'armi. I carabinieri, durante i controlli, hanno anche arrestato un 22enne di origini casertane sorpreso in uno shop h24 mentre scassinava alcuni distributori automatici. Complessivamente sono state identificate 56 persone, passati al setaccio 34 veicoli. La metà di questi scoperti da assicurazione. I controlli continueranno anche nei prossimi ...

