(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 15 marzo 2023 ril’appuntamento conDAYle suea studentesse edegli ultimi anni degli istituti scolastici superiori. Un’occasione per esplorare l’universo, conoscere da vicino l’offerta e le opportunità formative e iniziare a tracciare il proprio futuro. Si inizierà alle ore 9 da Piazza Roma, cuore del campus urbano. Il tempo dei saluti del rettore Gerardo Canfora, del delegato all’Orientamento Ennio Cavuoto, dei direttori di Dipartimento Pasquale Vito, Gaetano Natullo e Nicola Fontana e poi il viaggio continuerà nelle aule e nei laboratori dell’Università del Sannio per scoprire da vicino i percorsi di studio e le numerose attività di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GerardoCanfora : Domani venerdì 10 marzo torna l’appuntamento con “UniStem Day, Il lungo e affascinante viaggio della ricerca scient… -

...volte sembra Tartarino di Tarascona che va in cerca del leone da cacciare e che invece se ne... il Campo da Golf, l'istituenda Facoltà di Medicina e Chirurgia all', un nuovo Ospedale. ...L'iniziativa Dopo il successo della scorsa edizionela University Master , la competizione ... Federico II, Parthenope, Roma 3, Università degli Studi di Torino, Università di Trento,, ......volte sembra Tartarino di Tarascona che va in cerca del leone da cacciare e che invece se ne... il Campo da Golf, l'istituenda Facoltà di Medicina e Chirurgia all', un nuovo Ospedale. ...

Unisannio, torna l'Open house day: l'ateneo apre le porte agli studenti anteprima24.it

"Ci risiamo, il lupo Mastella perde il pelo (tornata elettorale delle politiche miserrima), ma non il vizio (quello di mandare avvisi ai naviganti nei ...Il filosofo Umberto Galiberti ritorna a Benevento per inaugurare la nona edizione del Festival Filosofico del Sannio. Appuntamento il primo marzo 2023, ...