“Union DC”, il nuovo singolo di Eduardo Padova e Dominique Patrick Noel (Di lunedì 13 marzo 2023) Eduardo Padova e Dominique Patrick Noel hanno appena lanciato il loro recente lavoro musicale chiamato “Unión DC”. Una canzone ideale per ballerini e che, a sua volta, trasmette un messaggio di Unione tra musicisti e cantanti. Entrambi sono batteristi molto esperti nella zona di DMV, Washington. L’idea alla base di “Union DC” è nata dal fatto che entrambi erano stanchi di vedere la mancanza di unità tra i musicisti della zona. La quantità di pettegolezzi, negatività e persino invidia reciproca provoca una tale discordia. Pertanto, Eduardo ha iniziato a scrivere i testi con l’aiuto di Héctor Luis (basato su un potente arrangiamento del polistrumentista Albert Sánchez) per creare testi che, si spera, ci solleveranno e ci uniranno ai musicisti. E poi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 marzo 2023)hanno appena lanciato il loro recente lavoro musicale chiamato “Unión DC”. Una canzone ideale per ballerini e che, a sua volta, trasmette un messaggio die tra musicisti e cantanti. Entrambi sono batteristi molto esperti nella zona di DMV, Washington. L’idea alla base di “DC” è nata dal fatto che entrambi erano stanchi di vedere la mancanza di unità tra i musicisti della zona. La quantità di pettegolezzi, negatività e persino invidia reciproca provoca una tale discordia. Pertanto,ha iniziato a scrivere i testi con l’aiuto di Héctor Luis (basato su un potente arrangiamento del polistrumentista Albert Sánchez) per creare testi che, si spera, ci solleveranno e ci uniranno ai musicisti. E poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : “Union DC”, il nuovo singolo di Eduardo Padova e Dominique Patrick Noel - neetally : RT @MaxxGhe: 07/03/1975. 4] Bowie - Young Americans. Poi c'era la beatlesiana 'Across The Universe': - MaxxGhe : 07/03/1975. 4] Bowie - Young Americans. Poi c'era la beatlesiana 'Across The Universe': - EHEAAOO : RT @CalcioArg: ? Capolinea per Abel #Balbo Nuovo papelón #Estudiantes che cade malamente (2-0) a Santa Fé in casa #Unión Cancellata la con… - 8110JR : RT @CalcioArg: ? Capolinea per Abel #Balbo Nuovo papelón #Estudiantes che cade malamente (2-0) a Santa Fé in casa #Unión Cancellata la con… -